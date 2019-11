El Colegio de Abogados suspendió la matrícula de Ana Rosenfeld por un año por el caso Darthés.



La letrada había renunciado a la defensa del actor un día antes de la denuncia por violación de Thelma Fardin y el Tribunal de Disciplina entendió que violó el secreto profesional.



"Jamás revelé ni revelaré las cosas que me dijo el señor Juan Darthés el día que tomé la decisión -como mujer- de apartarme de su defensa", sostuvo.



"Les cuento que no he sido notificada de ninguna decisión de la sala I del Tribunal de disciplina. Algo que es totalmente antiético de esa sala. Me he enterado por la prensa y por muchos que me han llamado para prestar solidaridad por mi caso", afirmó.

Your browser does not support the video element.



"Les cuento que hasta que la Corte Suprema no confirme la suspensión seguiré siendo abogada en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las jurisdicciones en las cuales trabajo", finalizó.