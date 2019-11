Miles de hinchas de River llegaron a Lima para la gran final del sábado y sueñan con ser bicampeones de América por primera vez en su historia.



Los hinchas comenzaron a copar la ciudad peruana y se espera que más simpatizantes pisen suelo peruano entre hoy jueves y las primeras horas del sábado.



River defenderá la corona en la Copa Libertadores en la primera final a partido único ante un gran rival como Flamengo. El partido se jugará en el estadio Monumental de la capital peruana y se esperan más de 18 mil riverplatenses alentando al equipo de Marcelo Gallardo.

River Plate llegó el miércoles a la noche a Lima, en donde disputará la final de la Copa Libertadores ante Flamengo con la incógnita de saber si Paulo Díaz será titular o el entrenador Marcelo Gallardo mantendrá la alineación de los últimos encuentros.



El plantel "millonario" arribó a tierras peruanas en la tarde de Lima, dos horas menos que en Buenos Aires, y se instaló en el hotel para descansar hasta mañana, en donde hará un trabajo en el campo de Alianza Lima.

Antes de embarcarse a Perú, el DT hizo un nuevo ensayo en el cual el chileno fue titular en primera instancia como doble cinco y luego como tercer central, al tiempo que los que salieron fueron Exequiel Palacios y Nicolás De la Cruz.