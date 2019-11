Virginia Gallardo anunció que está esperando su primer hijo con Martín Rojas, a cinco meses de su casamiento. La actriz que se desempeña en Polémica en el bar lo comunicó a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.

“Dado que tengo mucha gente preguntando y eso solo demuestra el respeto y cariño que me tuvieron siempre...”, comienza el posteo que escribió y continúa expresando la feliz noticia. “Sí, vamos a ser padres”, aseguró.

“Primera vez que no sé bien qué decir. Solo que nos explota el corazón de amor y felicidad. Gracias a todos”, concluyó la actriz en la publicación que en menos de media hora superó los ocho mil likes. Además, acompañó la publicación junto a una foto de la pareja uniendo sus manos y formando un corazón sobre la panza de la ex participante del Bailando.

En octubre comenzaron a surgir los rumores, pero Virginia aún no quería confirmar la noticia ya que prefería esperar a cumplir los tres meses de embarazo, por recomendación del médico. "Hoy en Intrusos hablaban de que todos estaban mirando Polémica en el bar ayer, y todos coincidían en que podrías estar… No digas nada porque hay que esperar al tercer mes y todo. El cuerpo no sabe mentir, así que…”, comentó Mariano Iúdica en aquella emisión de Polémica en el bar.

“No voy a decir nada. Yo no miento”, respondía la modelo en ese entonces, y el conductor respetó la decisión de su compañera pero también tuvo un guiño sobre los rumores. “Para que no gastes el frasco entero cuando estés con toda la panza grande para broncearte…”, sugirió el conductor, entre risas.

Este miércoles, habiendo cumplido las 12 semanas, Virginia y Martín, que se casaron en junio pasado, decidieron comunicar que están esperando su primer hijo.