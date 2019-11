Tras la agresión a una chica de 16 años que fue apuñalada en una escuela de Lanús, la supuesta agresora se autoincriminó en un video, afirmando que ahora está "reprófuga" y que casi manda a la víctima "del otro lado".



No obstante, en otra imagen aparentemente ocurrida inmediatamente tras la agresión se la ve exultante: "Te recabió la puñalada pedazo de puta. Con los guachines no se mete y menos con mi familia", expresa sonriente, junto a otras jóvenes en la misma condición.



La joven permanecía hasta el momento prófuga, mientras las autoridades confiaban en su pronta detención.



La agresión ocurrió este miércoles a la mañana en el colegio Número 54 "Islas Malvinas" ubicado en la calle Plau y Liniers, cuando un grupo de jóvenes que no pertenece al colegio entró por un portón que estaba abierto. Acto seguido, apuñalaron a otra joven por la espalda en plena clase.

Your browser does not support the video element.

La causa recayó sobre la UFI 1 de Menores a cargo del doctor Martín Seara del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que abrió una causa por "lesiones" y dispuso tomar declaración a todos los testigos del hecho y encontrar a las agresoras.