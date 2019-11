Ana Rosenfeld, Radio Latina

Eduardo Awad, presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, habló con Paulino Rodríguez en En Formato Paulino de Radio Latina (FM 101.1) sobre la situación de la abogada Ana Rosenfeld.

“Fue un fallo que lo dictó el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El Tribunal es independiente del Consejo Directivo del Colegio y lo componen abogados de distintas listas que participan en las elecciones”, inició.

“El Consejo Directivo no tiene injerencia. Entiendo que la sentencia de la doctora Rosenfeld no está firme porque está sujeta al tiempo que ella tiene para apelar ante la Cámara Contenciosa en lo Administrativo”, comentó.

“En la misma sentencia están los fundamentos y están las pruebas pero no quiero involucrarme eso. Sería por una presunta violación al derecho profesional”, detalló.

Ante la consulta de Paulino Rodriguez sobre si es común que sucedan estas suspensiones, Eduardo Awad afirmó: “No es habitual que se suspenda una matrícula”.