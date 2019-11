Marcos Gastaldi, el marido de Marcela Tinayre se encuentra atravesando una dura enfermedad neurológica desde hace varios meses, y ahora, la conductora rompió el silencio y habló sobre el estado de salud.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Marcela Tinayre reveló que “hay días que llego muy triste a casa, pero no me permito llorar. A veces me duele el estomago tratando de contener”.

Además, indicó que el hijo que tienen en común, Rocco es un adolescente al que “trato de sostener, porque tiene sus momentos de enojo”, indicó la conductora. Además, remarcó que no le insiste en visitar a su padre porque “no quiero saturarlo con el tema”.

Por tal motivo, Marcela Tinayre reveló: “Todo el que tiene un familiar enfermo sabe que es muy difícil sostenerlo. Trato de hacer un acting con esto. Ayer les mandé a mis mejores amigos y familia una foto diciéndoles lo bien que está Marcos, y hasta ahora nadie me contestó”.



A su vez, la hija de Mirtha Legrand aseguró que “las enfermedades neurológicas son muy difíciles de volver atrás. Además yo, por sobre todo, lo que quiero es que Marcos tenga una linda calidad de vida”.

La hija de Mirtha Legrand detalló también cómo se encuentra actualmente gastaldi. “No es que está perdido, tiene momentos. Es una enfermedad del mal. Es duro. Muy duro. Voy por la Panamericana llorando hasta mi casa. El otro día paré porque iba a chocar”, confesó.