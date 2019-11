Detenida acusada por el ataque de una joven de 16 años en Lanús

Una joven de 18 años acusada de haber apuñalado a otra de 16 en el interior de una escuela de Lanús, y luego subir un video a las redes sociales ufanándose del ataque, fue detenida en la localidad bonaerense de Monte Chingolo.

Según informaron fuentes policiales, la captura de la adolescente fue realizada por efectivos de la comisaría 7ma de Lanús, quienes además aprehendieron y pusieron a disposición de la justicia a una joven de 17, sindicada como cómplice del hecho ocurrido este miércoles en la Escuela "Islas Malvinas".

La víctima fue herida de una puñalada por la espalda y las sospechas apuntan a que la agresión se vincula a una venganza motivada en una pelea que la chica apuñalada tuvo con otra en una plaza de la zona.

El incidente ocurrió este miércoles en la Escuela secundaria N° 54 "Islas Malvinas", situada en Santiago Plaul y Liniers, de ese distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires, y la directora del establecimiento fue separada de su cargo de manera preventiva.

Según se informó, en horas del mediodía, un grupo de chicas que no estudia en el colegio ingresó por un portón que se encontraba abierto, atacó a la alumna en uno de los pasillos del lugar y le robó el celular.

La adolescente fue asistida por paramédicos y llevada a un hospital de la zona, donde se constató que la herida recibida era grave.

Según indicaron fuentes policiales, la madre de la menor agredida había sido imputada por "lesiones leves" por una agresión contra otra adolescente de 16 años, ocurrida el viernes pasado, por lo que las sospechas apuntan a que lo sucedido este miércoles se relacionaría con una venganza.

La inspectora escolar de la zona Susana Rodríguez confirmó que la directora de la escuela "fue suspendida en forma preventiva" hasta establecerse como ocurrieron los hechos.

"Es cierto que ingresaron personas ajenas a la institución y eso no tendría que haber ocurrido", expresó la funcionaria.

La inspectora resaltó que la escuela está "en un barrio normal donde no suelen ocurrir este tipo de hechos" y que en el momento en el que ingresaron las agresoras "había gente controlando la puerta".

En el caso tomaron intervención policías de la comisaría de Villa Industriales y el fiscal del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora, Martín Seara y también el fiscal Jorge Grieco de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Descentralizada de Lanús.

El fiscal Grieco dispuso que la joven de 18 años quedara detenida y que mañana viernes se le tome declaración indagatoria; mientras que la menor de 17 vinculada al hecho fue restituida a su familia.

Horas antes de quedar detenida, se conoció un video en el que la acusada de apuñalar a la víctima afirmaba que estaba "reprófuga" y que casi manda a la víctima "del otro lado".