Salvaje femicidio en Pilar

El cuerpo de Marcela Hilarión, de 30 años, fue hallado ayer por la tarde en un local situado en Gualeguaychú al 2800 en Pilar.

La mujer había sido degollada, tenía un cuchillo clavado en un ojo y además presentaba quemaduras.

A pocos metros se encontraba gritando de dolor y con graves quemaduras el empleado del local, Rogelio Quispe, quien murió en un hospital de la zona con el 90 por ciento del cuerpo con lesiones por fuego.

Este jueves, la hermana de la víctima, Claudia, habló con los medios y aseguró que aun no saben con "certeza" quien fue el autor del crimen.

Según indicaron fuentes ligadas a la investigación, Hilarión presentaba lesiones en los genitales y tenía la ropa desgarrada, lo que hace suponer que fue víctima de una agresión sexual.

Claudia indicó además que Quispe intentó en el pasado sobrepasarse con ambas y por eso la principal hipótesis que se manejaba en la causa que lleva adelante la fiscal de Pilar es la de un femicidio seguido de suicidio.

No obstante, también se especulaba con la posibilidad de que el asesino haya intentado con el incendio de la garrafa borrar huellas y haya quedado atrapado.

"El usaba varios números de celular para molestarnos", confirmó la mujer al tiempo que dijo que "es falso que mi hermana era infiel".

"Quiero Justicia, mi hermana era un persona buena que ayudaba a todos", remarcó.