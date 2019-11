Incidentes entre familiares de caso de joven apuñalada en colegio de Lanús, CANAL 26

Luego del violento episodio vivido en la escuela de Lanús, donde una joven de 18 años apuñaló a otra de 16, los familiares de las involucradas repitieron las agresiones ante las cámaras de Canal 26.

Los incidentes se produjeron entre los padres de la agresora y familiares de la víctima, que habían hablado con Alan Ferraro en el móvil sobre la salud de la agredida.

Luego de insultarse, la agresión física también se hizo presente entre los adultos, y las imágenes quedaron reflejadas por la cámara de Canal 26.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Lo más curioso de la discusión es que la familia de la agresora intenta justificar el ataque en patota, asegurando “vos insultaste a mi hija”.

En la jornada de hoy, la adolescente de 18 años fue detenida, al igual que otra joven de 17 años que fue demorada por ser considerada como cómplice del hecho ocurrido en la Escuela "Islas Malvinas".