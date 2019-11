Leonardo Fariña

Leonardo Fariña renunció a integrar el Programa de Protección de Testigos y hoy se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py para explicar los motivos.



Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, luego de que el "arrepentido" tomara esa decisión, a menos de veinte días del cambio de gobierno. Al respecto su abogado Roberto Herrera comentó sobre la decisión en RADIO LATINA.

"Hay que hacer una audiencia donde brindará datos personales sobre dónde estará alojado que antes era algo secreto. Si vos te mudás tenés que notificarlo", dijo.

Respecto a la vida de Fariña, manifestó: "Estaba con dos custodios debido a dos episodios que tuvo, uno fue un intento de robos con más de 100 disparos. Tomó esta decisión por una sumatoria de cosas que fueron sucedieron".

"Ahora estará sin custodia, hay temor por lo que vendrá. Él no puede salir del país por estar sujeto a debate. El Tribunal puede sugerirlo que siga manteniendo una custodia proporcionable", expresó.

"Este sistema actual no le permite trabajar, no es una persona adinerada aunque ha tenido la ayuda de su padre para lo que es el gasto diario. La custodia la tendrá que pagar él y no creo que suceda", manifestó.

"Yo lo acompaño, no comparto la totalidad de la decisión que es la de quedarse sin custodia", cerró.