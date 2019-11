Hinchas de River en Lima

La filial de River en Lima llevará a cabo esta tarde un banderazo en el Óvalo de Miraflores, para brindarle un apoyo incondicional al equipo de Marcelo Gallardo que el sábado jugará la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.



A medida que pasan las horas se multiplica la presencia de hinchas de River en Lima, especialmente desde que este jueves comenzaron a llegar algunos de los micros que partieron desde hace varios días.

Tal como sucedió en Madrid, Tokio y Osaka, la gente del "Millonario" decidió autoconvocarse para realizar el habitual banderazo.



El óvalo del Parque Kennedy, en Lima, servirá como escenario para que cientos de fanáticos se unan a partir de las 18:00 horas locales (20:00 de Argentina) de este viernes.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

A través de la organización de la filial Lima -ubicada a pocos metros del sitio elegido para la congregación- y con el respaldo de la federación de filiales internacionales de River Plate, los hinchas se harán escuchar.