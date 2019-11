Descalzo, intendente de Ituzaingó

Al menos tres delincuentes armados abordaron en la vía pública a la hijastra del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y a una amiga, las secuestraron y las llevaron hasta la casa del jefe comunal en la localidad bonaerense de Parque Leloir para desvalijar la vivienda. "Hoy soy un vecino más, esto nos pasa a todos", afirmó el intendente.



Fuentes policiales informaron a NA que el hecho se produjo el miércoles a la noche cuando Camila, hija de la actual pareja de Descalzo, regresaba de la facultad a bordo de su camioneta Jeep Renegade y fueron interceptadas por tres hombres que circulaban en un Peugeot 208 rojo por la intersección de las calles Lorenzo Caro y De la Carreta, en a localidad de Ituzaingo.



De inmediato, los sujetos al ver el DNI de la joven se dirigieron hacia la vivienda para robar todas las pertenencias que pudiera tener allí, aunque al parecer los asaltantes desconocían que la víctima era familiar del intendente de ese distrito.



Mientras tanto, Descalzo recibió una llamada efectuada con el teléfono celular de su hijastra y un hombre le dijo que halló el aparato tirado en el piso.

Ante esta esta situación, el jefe comunal de Ituzaingó salió a encontrarse con esa persona y en el camino los delincuentes llegaban a su vivienda con Camila y una amiga como rehenes.

Hasta ese momento, el intendente desconocía que su hijastra había sido interceptada a unas 15 cuadras de su casa -a tres de la comisaría de Parque Leloir- y se dirigía al encuentro de ese hombre.

Al llegar a la propiedad de Descalzo, ubicada en la calle Carlos Reyles al 3000 sólo estaba la pareja del intendente y dos de los delincuentes -el otro quedó en el auto como campana- entraron apuntándoles en la cabeza a Camila y a su amiga.



Las fuentes consultadas por Noticias Argentinas señalaron que de la vivienda los sujetos se llevaron 20 mil pesos, joyas y una notebook para luego huir a bordo de la camioneta de Camila, quien a pesar del mal momento vivido estaba ilesa al igual que su amiga y su madre.



El detalle particular es que en el camino de vuelta Descalzo se cruzó con la camioneta de su hijastra cuando volvía a su casa y al entrar en la misma se enteró de lo ocurrido.



"Si bien es un hecho que trasciende por estar el intendente, uno es un vecino mas y no está ajeno a estos problemas, que no solo pasan en Ituzaingó, sino también en toda la provincia de Buenos Aires y en el país", precisó Descalzo.



El jefe comunal remarcó que para terminar con la inseguridad "hay que tomar el toro por las astas y debe haber una política de Estado para trabajar todos juntos, ya que la seguridad es un tema nacional, provincial y local".



"Me atrevo a hablar de esto porque le puede pasar a cualquiera", precisó el intendente de Ituzaingó, que en principio estimó que el robo sufrido por su hijastra y una amiga pudo haber sido al voleo: "Uno puede apreciar de afuera que fue así. Hay una investigación en marcha que determinará si finalmente pasó de esa manera".



Respecto al estado de las víctimas reveló: "Están bien, pero con los nervios lógicos después de la noche terrible que pasamos. Tenemos bronca e impotencia por el miedo que tuvieron las chicas".

La denuncia por el robo recayó en la UFI número 1 Descentralizada de Ituzaingó, a cargo de Gabriela Millán.