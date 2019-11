A raíz del escándalo que se generó por la medida del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados en contra de Ana Rosenfeld, muchos famosos se solidarizaron con ella. En general, consideran ‘un atropello’ que quieran penalizar por renunciar a la defensa de Juan Darthés y más aún, cuando el actor no dijo nada al respecto.

Indignada Rosenfeld dijo: “Se van a comer un juicio porque encima yo me entero de todo esto por la prensa. Me acusan de violar el secreto profesional cuando yo jamás revelé las conversaciones que tuve con el señor Darthés”.

Fabián Doman decidió que era momento de salir a contar la verdad y ayudar a su amiga. “Yo me enteré que la denuncia a Darthés 15 días antes de que se hiciera público porque en ese momento, trabajaba en ‘Nosotros a la mañana’. No lo dijimos porque sentimos que el testimonio de Thelma Fardín valía mucho más que la primicia y ojo, no eramos los únicos que teníamos el dato”.

“Fui yo el que la llamó a Ana para contarle, incluso presentó un documento en la justicia donde cuenta esto mismo, está mi descargo y firmé una presentación que afirma todo lo que estoy diciendo. Que la quieran sancionar es un despropósito”, reveló el conductor.