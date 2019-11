Angelici en conferencia

El presidente de Boca, Daniel Angelici, brindó una conferencia de prensa sobre los pasos a seguir en las próximas elecciones del 8 de diciembre en el club. Allí fue consultado sobre el rol de Juan Román Riquelme quién integrará la lista de la oposición, liderada por Jorge Ameal.

"El día de la elección es el 8 de diciembre. El horario según el reglamento es de 9 a 18 hs, el lugar es Brandsen 805, habrá una carpa de 12m de ancho por 260m de largo en el estacionamiento de las vías del ferrocarril", comenzó.



"Habrán 5 ingresos y solo podrán ingresar los socios habilitados, por Brandsen, Pinzón, A.del Valle e Irala, y Del Valle Iberlucea y VillafañePara votar deben venir con DNI o pasaporte más cuota social al día. El único carnet válido es el empadronamiento que el club hizo oficialmente hace más de 2 años", manifestó sobre los requisitos.



Al momento de hablar de la candidatura de Riquelme, dijo: "Sorprendido no, tal vez no entienda algunas cosas que quizá la vida te va a dar de sentarse frente a frente. Es el gran ídolo del club. 15 días atrás, pidió unidad y yo convoqué a todos los candidatos".

"Hablé de Beraldi para ver qué pensaba del pedido de Riquelme, el único que no atendió es Ameal. Unidad no hubo. No tuvimos la capacidad de poder juntarnos y él decidió mediante negociaciones, eligió acompañar a alguien que él conoce", señaló.

"Cada cosa que Román quería, Ameal se lo daba. Yo era tesorero del club y todas las discusiones que hemos tenido sobre el tema. Yo he hablado una vez con Riquelme, cenando en su casa. Luego telefónicamente y luego 6-7 reuniones con el representante y su hermano. En algunos momentos estuvimos cerca, en otros no. Él toma una decisión sin unidad de participar igual", agregó.



"Me imaginé que cuando no hubo unidad, quizá el ídolo se quedaba en su casa, y cuando ganara cualquiera que fuera, se ponía a disposición. No me corresponde a mí interpretar lo que diga Beraldi, uno de los candidatos, aunque tanto yo como todos los que están acá saben de qué se trata. Quizá ni yo ni ustedes se animan a decir, pero vamos a dejar al hincha de #Boca que siga teniendo un ídolo", dijo.



"Tengo una manera de ser muy frontal y yo lo conozco a Riquelme. Lo primero que teníamos que hacer era el integrarse, conocer al candidato del oficialismo, al socio. No servía incorporarlo para ganar una elección y a la semana estar peleados", aseveró.

"Cuando se suman a un proyecto sea oficialista, oposición o "verdadera oposición" que es lo que se dice, es ver la idea sobre los temas y la plataforma. Quería saber cuál era la idea de Riquelme y de ahí ver la lista. No importa qué puesto fuera, es Riquelme", expresó.



"Escuché a Crespi y tiene razón y me hace reír. En un partido de fútbol, lo busco a Riquelme. Pero luego, hay que gestionar. No hay que subestimar al socio de Boca. Hay muchos que quieren al club y leen detalladamente los integrantes de una lista". cerró.