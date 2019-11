Macri. REUTERS

El presidente Mauricio Macri afirmó esta tarde que revocó la actualización del protocolo sobre interrupción voluntaria del embarazo porque "fue una decisión unilateral" del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein y consideró que "eso está mal".

"Esta fue una decisión unilateral del secretario y esto está mal. Sin discutir el fondo de la cuestión, anulamos por decreto", resaltó Macri.

Al realizar una transmisión en vivo por la red social Instagram, el jefe de Estado afirmó que en la Casa Rosada son "un equipo de trabajo" y "desde el primer día todas la cosas" se discutieron entre todos.

Hasta el momento Macri se no había pronunciado en relación con la publicación del nuevo protocolo en el Boletín Oficial y tampoco sobre la decisión de revocarlo.

La respuesta de Macri fue en sintonía con lo publicado este viernes en el Boletín Oficial. Es que en el decreto N° 785/2019 se argumentó que la derogación se dio porque la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social dictó la resolución​ "sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".

No hizo referencia el presidente a la decisión de Rubinstein de renunciar. El ahora ex ministro de Salud le envió una carta a Macri en la que sostuvo que "la derogación del protocolo me obliga a renunciar".