Pampita y Roberto García Moritán

Roberto García Moritán mostró detalles de la intimidad de la boda y agradeció los buenos deseos de los fanáticos de Pampita y sus amigos en las historias de su cuenta de Instagram.

El empresario compartió imágenes de los preparativos del salón que recibirá el evento, así como también compartió los saludos que llenan las redes sociales.

Por otro lado, compartió una de las invitaciones, para que sus seguidores no se queden afuera de nada.

También publicó una imagen aérea de lo que será el evento, que contará con sus más íntimos amigos, familiares y otros invitados que llegarán después de las 00 para acompañarlos en este día tan especial.

La boda del año también se vive en las redes sociales y no te podés quedar afuera.