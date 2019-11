Pampita

Pampita llegó al Palacio Sans Souci con amigos y estaba tan contenta que hasta cometió un blooper que podría haberle salido carísimo.

Ente risas, la modelo perdió el anillo que le regaló Roberto García Moritán. El empresario gastronómico le hizo este costoso obsequio en Punta Cana, donde le propuso casamiento.

Todo quedó registrado en el celular que Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Carolina Ardohain, que compartió el video en sus redes sociales.

En su último programa, Pampita se emocionó al reconocer que "se merece este amor que le llegó de golpe".

"Siempre busqué el amor, siempre quise tener un compañero de vida, a mí me gusta la vida de a dos, llegar, charlar con alguien, contarle cómo fue mi día, que comparta todas las cosas lindas que me pasan, poder disfrutarlo con alguien. Siempre busqué el amor, siempre fue parte de mí, soy una romántica”, expresó.