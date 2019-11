Pampita y Roberto García Moritán ya son marido y mujer luego de dar el sí en una ceremonia muy emotiva.

Pero no solo es un día inolvidable para ellos, sino también para toda su familia y sus seres queridos.

Tal como se puede observar en las imágenes, Pampita llegó al altar acompañada por sus tres hijos, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Un total de 242 invitados participaron de la ceremonia, la recepción y formarán parte de la cena. Ellos son los privilegiados que forman parte de un grupo elegido por la pareja. Luego de la medianoche, se suman otros 337 invitados, lo que hace un total de 579 personas que los acompañarán en este día tan especial.

Asimismo, hubo 13 testigos, como consecuencia de que el número no se pudo achicar porque los novios no quisieron dejar afuera a personas muy importantes en sus vidas. Moritán tuvo 6 testigos, y Pampita 7: Oriana Montanelli, Estefanía Novillo, Puli Demaría, María Alveró, Carola Carrasco, Gabriel Alfaro y Luciana Pizzolorusso.

Your browser does not support the video element.

Pampita y su pareja dieron el sí a las 19:59. Luego se escucharon muchos aplausos desde afuera del Palacio donde estaban los cronistas, quienes acompañaron la aprobación para los recién casados.



Las familias de los novios compartieron una mesa común. Tanto los parientes de Roberto como los de Pampita pasaron la velada en la misma mesa y aunque algunos no se conocían, disfrutaron de estar unidos por los dos novios.



El personal de seguridad estaba contratado hasta las seis de la mañana y la fiesta terminó alrededor de las cinco.