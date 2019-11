Uno de los momentos más emocionantes en los casamientos es el vals. Y en la boda de Pampita (41) y Roberto García Moritán (42) no fue la excepción.



La modelo y el empresario saludaron a los presentes, ingresaron al salón y bailaron el vals, acaramelados y súper enamorados.



Pampita entró al salón de eventos a las 12 del mediodía con un impecable pijama y ruleros. Lista para que la asistan y maquillen, la modelo disfrutó de la tarde con sus amigas hasta que el reloj marcó las 18:45, hora en la que comenzaron a llegar los invitados.



Tras dar el "Sí", Pampita habló con Telenoche y describió con suma emoción lo que estaba viviendo, de la mano de Roberto: "Estamos muy felices, increíblemente felices. Es muy emocionante, fue muy hermosa toda la ceremonia. La familia y los amigos nos cobijaron en este momento, con mucha buena energía y palabras de buenos deseos… El casamiento es uno de los momentos más importante de mi vida y es una bendición haber encontrado a un hombre tan maravilloso".

Your browser does not support the video element.

Las primeras en llegar fueron sus amigas: Puli Demaría y Barbie Simons. También pasó Mirtha Legrand, quien no se bajó del auto y pudo evitar a los periodistas.