Banderazo de hinchas de River

Los hinchas de River Plate, un total de 10 mil, coparon el Óvalo de Miraflores en Lima, Perú, en señal de apoyo al equipo de Marcelo Gallardo que el sábado enfrentará a Flamengo de Brasil por la final de la Copa Libertadores., a las 17, hora de Argentina.



Convocados por la filial de River en Lima, desde las 18, hora local, los fanáticos riverplatenses acapararon la atención en un centro turístico de la ciudad de Lima, cercano al Parque Kennedy, con banderas, bombos y cánticos para alentar al vigente campeón de América durante horas.





Muchos de los hinchas que se dieron cita arribaron a Lima luego de viajes extensos. Algunos en avión, pero otros en micros desde diferentes locaciones como el norte de la Argentina, Mendoza, Córdoba y Rosario.

Un puñado de simpatizantes de Flamengo, de paseo con sus camisetas, observaron el despliegue millonario que elevó el nivel de caos en el tráfico limeño. No hubo inconvenientes, mientras los de River alabaron a Gallardo, se mofaron de Boca y pidieron por "una copa más".

La policía de Lima dispuso un cordón en un sector del óvalo para garantizar el paso de los autos y de los ciudadanos, mientras de fondo se escuchaban bombos y gritos de cancha, como si fuese Núñez o el Obelisco.