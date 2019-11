Bautista, Benicio y Beltrán

Beltrán, Benicio y Bautista Vicuña fueron uno de los primeros en llegar a la gran boda de Pampita y Roberto García Moritán. Los pequeños arribaron al palacio Sans Souci junto al diseñador Daniel Casalnovo, quien acompañó a los chicos en la red carpet.

Los chicos lucieron un impecable smoking negro con un moño pero le dieron su toque chic con zapatillas al tono y usaron un pin floral como distintivo.



Pampita entró al salón de eventos a las 12 del mediodía con un impecable pijama y ruleros. Lista para que la asistan y maquillen, la modelo disfrutó de la tarde con sus amigas hasta que el reloj marcó las 18:45, hora en la que comenzaron a llegar los invitados.

Tal como se puede observar en las imágenes, Pampita llegó al altar acompañada por sus tres hijos, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio.

Tras dar el "Sí", Pampita habló con Telenoche y describió con suma emoción lo que estaba viviendo, de la mano de Roberto: "Estamos muy felices, increíblemente felices. Es muy emocionante, fue muy hermosa toda la ceremonia. La familia y los amigos nos cobijaron en este momento, con mucha buena energía y palabras de buenos deseos… El casamiento es uno de los momentos más importante de mi vida y es una bendición haber encontrado a un hombre tan maravilloso".