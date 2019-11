Una mamá y su hijo fueron víctimas de un salvaje robo el viernes por la tarde en Bernal, Quilmes. Ambos se bajaban del auto cuando dos hombres y una mujer se acercaron para asaltarlos. El nene al ver lo que ocurría se enfrentó a los ladrones.



En las imágenes se puede ver como los delincuentes toman por sorpresa a la mujer y al niño. La mamá intenta correr hacia el chiquito, pero dos asaltantes la atrapan.



Sin pensar en los riesgos, el nene se lanza a defender a su mamá y se tironeó a los ladrones, uno de los hombres lo empuja y él cae, pero se repone y le lanza una patada al ladrón.

En paralelo, el asaltante que forcejeaba con la mamá logra quitarle las llaves del vehículo y se va a sentar en el puesto de conductor.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Tras la patada que el nene le lanza a uno de los ladrones, la mamá lo agarra por la espalda y le pide que entre en la casa. Ella se acerca de nuevo al auto, en la que están los tres asaltantes, y saca las bolsas de mercado y luego una mochila. Finalmente los tres asaltantes lograron llevarse el auto.