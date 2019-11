Las medallas que lucirá el campeón y subcampeón de América

La Conmebol dio a conocer las preseas que se colgarán los integrantes de River Plate y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2019, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Lima.

A través de un video que subieron a las redes sociales, el ente sudamericano presentó las preseas por las que lucharán argentinos y brasileños.



"¡Las medallas ya están listas! ¿Quién alcanzará la #GloriaEterna?, ¿#Flamengo o #River?", dice la descrpición junto a las fotos.



En las imágenes, se aprecian las imponentes medallas de oro y plata, que llevan grabadas el “campeón” y subcampeón", respectivamente. Otro de los detalles es que presenta una figura del trofeo de la Copa Libertadores.

River Plate buscará el ganar el título por segunda vez consecutiva, tras derrotar en la última edición a Boca Juniors en el estadio Santiago Berandéu.

Mientras que el Flamengo sueña con alzar la Copa Libertadores luego de 38 años de no conseguir el ansiado título.

River Plate y Flamengo se verán las caras el sábado 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, escenario elegido tras descartar a Santiago de Chile, por la crisis social y política.