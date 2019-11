Enzo Pérez, REUTERS

El mediocampista mendocino Enzo Pérez se lamentó por la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, donde desperdició una ventaja que llevaba hasta tres minutos antes del cierre, cuando "el partido estaba muerto".

"Lo habíamos dicho de antemano, son finales, estos partidos son entre dos equipos muy parejos, mucho juego con similitudes, nosotros encontramos el gol por un robo en su campo, ellos encontraron su gol por errores nuestros, pero cualquiera de los dos se lo merecía", explicó en declaraciones a la televisación oficial.

El mendocino de 33 años, una de las figuras del "Millonario" en la cancha, resaltó que "lo único que queda es seguir trabajando para buscar nuevos objetivos".

"Si Dios quiere vamos a estar de nuevo en una final, vamos en busca de eso", remarcó Pérez, quien se reinventó en la posición de mediocampista central en solitario.

Pérez, además, analizó el encuentro con una especificación admirable con la adrenalina todavía alta apenas terminado el juego: "En el primer tiempo hicimos un partido perfecto, con el gol, cortamos los circuitos, no nos crearon situaciones; pero en el segundo el partido estaba muerto, no había reacción de ninguno de los dos, nosotros dejamos pasar el tiempo, no lo pudimos matar, ellos encontraron el gol y no nos dieron respuesta para ir en busca del empate".