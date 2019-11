Lamento de River en la final de la Copa Libertadores, REUTERS

Los hinchas de River aplaudieron de pie a su equipo a pesar de la frustración con la derrota 2 a 1, sobre la hora, ante Flamengo de Brasil, en la final de la Copa Libertadores.

Mientras los jugadores aguardaban por la medalla del segundo puesto, la hinchada de River los alentó como reconocimiento al esfuerzo brindado en el campo de juego.

Las alegrías ante Boca, la Copa Libertadores de 2015 y 2018 y otros logros pesaron para que el hincha se expresara con gratitud.

Las caras largas de los jugadores de River, tocados por una derrota dolorosa sobre el final, no tuvieron consuelo a pesar del empuje de sus hinchas, quienes observaron la fiesta en paz.

Marcelo Gallardo hizo honor a su rol de líder y consoló uno a uno a los jugadores millonarios.

Los aplausos se repitieron con fuerza cuando los futbolistas se colgaron la medalla de plata. En ese momento, sobre sus cabezas agitaron las remeras como otra señal de apoyo a los jugadores y de orgullo por el club, más allá de una tristeza mayúscula.