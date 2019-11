Marcelo Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no pudo contener la emoción tras la dura derrota ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores y se lo pudo ver siendo consolado por integrantes de su cuerpo técnico.

Luego de haber acompañado a varios de sus jugadores que lloraban en el campo de juego, el Muñeco demostró que vivió el partido a flor de piel y se permitió un segundo a solas sin poder contener la tristeza.

La grandeza de Napoleón, respetado por todo el continente, se vio en el respeto con el que fue saludado por los jugadores de Flamengo también, grandes en la victoria.

Un hincha sentado en el banco: eso es Marcelo Gallardo, uno de los grandes ídolos de la historia millonaria.