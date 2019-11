El Irlandés en Netflix

“El irlandés”, drama épico de gángsters dirigido y producido por Martin Scorsese y coprotagonizado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, llega este miércoles y tras un reducido estreno en cines a la plataforma de Netflix y se posiciona como la gran apuesta del gigante del streaming para la temporada de premios.

Precedida de elogiosas críticas, la cinta habla sobre el veterano de guerra devenido en sicario de la mafia italiana Frank Sheeran (De Niro) y su relación con el más importante sindicalista de la historia de Estados Unidos, Jimmy Hoffa (Pacino).

Escrita por Steven Zaillan en base al libro de Charles Brandt “I Heard You Paint Houses”, estuvo más de una década en el limbo hasta que Scorsese consiguió el financiamiento de Netflix y pudo ponerla en marcha.

A los 77 años del realizador neoyorquino, marca el cierre del círculo de la saga mafiosa que él mismo inauguró con “Calles peligrosas” (1973) y que continuó con maestría en “Buenos muchachos” (1990) y “Casino” (1995) -“Pandillas de Nueva York” y “Los infiltrados” también alimentaban ese universo, aunque sin gángsters ítalo americanos-.

Contada a través de una serie de flashbacks, un anciano Frank “el irlandés” Sheeran rememora su relación con la familia Buffalino (Pesci) de la mafia y su amistad con el líder de los camioneros Jimmy Hoffa.

A través suyo, Scorsese parece reflexionar una última vez y desde la sabiduría que acompaña a las canas al Estados Unidos motorizado por el crimen organizado, su relación con la política, el poder y el dinero.

“El irlandés” volvió a reunir al cineasta con De Niro, actor fetiche de buena parte de su extensa y brillante carrera, con el que no hacía un largometraje justamente desde “Casino”, y sacó de casi una década de inactividad a Pesci.

En cambio, Pacino, otro intérprete clave de su generación y nombre ineludible a la hora de hablar de mafiosos en el cine (“Caracortada”, “El padrino”), nunca había estado a sus órdenes.

Los tres están acompañados por un elenco sin fisuras, con Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Jesse Plemons y Anna Paquin, entre otros.

Es por la edad de sus protagonistas, 76 De Niro y 79 Pacino, y apenas su tercera cinta compartiendo escenas, que también resulta difícil que un hito cinematográfico como “El irlandés” pueda volver a repetirse.