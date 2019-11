Pampita y Roberto García Moritán

Pampita publicó en Instagram un emotivo video oficial en donde resumió lo que fue su boda con Roberto García Moritán, su flamante marido.



La modelo coronó la celebración subiendo un video a sus redes sociales de un breve resumen de su espectacular ceremonia y la fiesta posterior, en donde se ven tomas aéreas del Palacio, a Carolina entrando feliz junto a sus hijos, el recibimiento de los anillos, el baile y unas sentidas palabras de los recién casados.

“Quiero un compañero para contarle mis cosas, para soñar juntos, quiero alguien que esté en el día a día, minuto a minuto”, dijo la modelo.



“Yo creo que esa convicción que tenemos los dos hace que esta familia va a ser una familia espectacular y no puedo esperar el momento de empezar ya y terminar juntos todo lo que nos va a tocar vivir”, le contestó el empresario.

“Gracias al cielo por mandarme al mejor hombre”, agradeció Carolina. “Te amo desde el primer momento en que te ví, sos el amor de mi vida”, declaró Roberto.

En menos de una hora el video obtuvo casi medio millón de reproducciones, más de 11.000 comentarios y no faltaron las felicitaciones de varias famosas y algunas colegas.