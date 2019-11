Gallardo y plantel tras perder la final ante Flamengo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, destacó la "hidalguía" con la que supo perder su plantel contra un rival "con muchas luces" como Flamengo, que lo hizo plantarse como "un equipo campeón" cuando lo daban "perdedor por tres goles".

"Nos faltó defendernos con la pelota de mejor manera y nada más. Estas son las derrotas que duelen, porque estuviste a nada de quedarte con el trofeo, y se te escapa. Y eso genera angustia. Nos ha tocado ganar muchas veces, y cuando te toca perder hay que saber hacerlo", analizó Gallardo, en conferencia de prensa.



El técnico fue consultado respecto de su continuidad en la conferencia de prensa posterior a la final y le puso un interrogante a su futuro: "A final del año, veremos".



"Todavía no terminó el año para nosotros. Aunque esta competencia era lo más importante que teníamos como objetivo, habrá que recuperarse y pensar en lo que viene. Después, a final del año, veremos", fue la escueta respuesta que ofreció el Muñeco con respecto a su continuidad en el banco de suplentes del Millonario.

Visiblemente dolido en su tono de voz, el "Muñeco", que en cinco años de gestión llevó a quince finales y le dio diez títulos al "Millonario", resaltó la "hidalguía" de sus dirigidos ante la derrota.

"Hay que saber perder con hidalguía, y se lo dije a mis jugadores. El dolor está y va a aparecer cuando recordemos este partido, pero ante un rival con muchas luces nos plantamos en la cancha de muy buena manera como el equipo que es, un equipo campeón", agregó.



Y, en el cierre de la conferencia, explicó: "La bronca por la derrota va a durar lo que sea necesario, pero cuando baje un poquito el dolor, la frustración, voy a sentir más orgullo todavía. Antes de este partido, parecía que perdíamos por más de 3 goles y siento que hicimos un partido muy bueno. Cuando baje la amargura y el dolor, voy a estar más orgulloso todavía.

Ya se los dije a los jugadores. Eso quiero dejarlo claro".



Gallardo admitió que "la sensación es de dolor" porque se les "escapó" el título de la Copa Libertadores, con dos goles en los últimos tres minutos de partido.



"La sensación es de dolor. Después del empate nos golpearon un poco, porque estábamos tan cerca y quedarte sin nada es duro, pero hay que digerirla. Hoy nos toca perder, duele, pero siento orgullo por mis jugadores, por la gente que trabaja y colabora conmigo, siento orgullo por el hincha de River que nos acompañó", explicó.



"Estuvimos ahí, lo jugamos contra un gran rival, sentimos que hicimos el partido que teníamos que hacer, el poderío de Flamengo lo supimos anular, nos faltó un poco de tranquilidad para definir el partido, pero eso es anecdótico.



Lo único que quiero es tratar de asimilar esta dura derrota", resumió.



Gallardo cruzó la comparación que le hicieron sobre la caída frente a Lanús en las semifinales de la Libertadores 2017, cuando sufrió cuatro goles en 25 minutos para quedar eliminado.

"No tiene nada que ver con lo que pasó en Lanús en 2017, es injusta la pregunta. Te puede pasar lo de hoy, nos empataron el partido a cuatro minutos del final cuando lo teníamos bastante controlado, y ese empate nos golpeó y una pelota larga hizo que no la pudiéramos defender bien y vino el gol de ellos. No la comparo, es una pena, pero hay que ver para adelante", sostuvo.