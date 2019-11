Antonio Ríos en Podemos Hablar

Antonio Ríos no sólo es conocido por su música, sino porque además tiene una familia compuesta por nada más y nada menos que 19 hijos. Invitado al programa PH - Podemos Hablar, fue consultado sobre su partenidad.

Andy consultó si alguno de los invitados si habían llorado hace poco. A lo que Antonio Ríos dio un paso al frente. Hablando de la familia, Andy le terminó consultando al cantante la cantidad de hijos que tenía.

“19 hijos”, respondió Ríos, para sorpresa de todos los presentes. Información que el conductor ya conocía, pero que no quería dejar de remarcar. Entonces le preguntó si se sabía los nombres de todos. A lo que respondió que si, que no tenía problema en recordarlos.

“Hay veces que me olvido de alguno. Y me dicen ‘papá, mirá que mañana es el cumpleaños de..’”, respondió con una sonrisa. “Y, soy presente y ausente. Pero cuando estoy presente, las mimo siempre a todas. No hago diferencia con nadie. La mayor tiene 41 y la menor 17”.

Y luego Andy le preguntó sobre el número de nietos que tenía. A lo que Antonio Ríos contestó que tenía 14. Dejando perplejos a todos los invitados que estaban parados cerca de él. Para concluir, aclaró que fueron varias las mujeres de su vida, pero tiró 5 como número final. Siendo ellas las madres de sus 19 hijos.