Lali Espósito y Mariano Martínez cuando filmaban "Esperanza Mía"

Una campaña para prevenir la violencia de género en las adolescentes en Argentina y protagonizada por la actriz y cantante Lali Espósito fue anunciada hoy por la "Iniciativa Spotlight" de la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (U).

La campaña digital busca promover vínculos saludables en la adolescencia y brindar herramientas para detectar y prevenir situaciones de violencia entre las y los jóvenes, informó Spotlight través de un comunicado.

Encabezada por Lali Espósito, #AmigaDateCuenta invita a las adolescentes a desnaturalizar conductas como los celos, las humillaciones y el control por parte de sus relaciones para advertir a tiempo situaciones de violencia y, si es necesario, acudir a la línea 144 para recibir información, asesoramiento y acompañamiento. También se puede acceder al sitio web de la campaña (www.amigadatecuenta.com.ar).

Su relato se hizo eco en Twitter donde varios usuarios aseguraron que la persona de la que hablaba Lali es Mariano Martínez, con quien salió en 2015 y no terminó de la mejor manera.

La relación entre ambos comenzó cuando protagonizaban "Esperanza Mía" por Canal 13, al comienzo negaron un posible romance pero a los meses terminaron confirmando. La separación fue un escándalo en medio de acusaciones de celos y planteos.

La iniciativa está dirigida a chicas entre 12 y 18 años y se presenta en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo contra la violencia de género, que culminan el próximo 10 de diciembre.

"Un paso fundamental para erradicar la violencia es aprender a detectarla a tiempo, poner un freno, no naturalizarla. Con #AmigaDateCuenta queremos llegar a millones de chicas y chicos y generar esta conversación fundamental para construir una sociedad libre de violencia", dijo Espósito.



"Lo más impactante de esta campaña es que justamente trata de hacernos entender que la violencia puede tomar muchas formas. Solemos pensar que una relación es violenta cuando hay agresiones físicas; pero el mensaje que queremos llevar es lo importante de darse cuenta de que muchas de las actitudes y conductas que no identificamos como violencia en realidad lo son, y que es fundamental detectarlo a tiempo para ponerle fin y ser libres de elegir vínculos sanos", agregó.

Además de los videos en redes sociales, en el marco de la campaña #AmigaDateCuenta se dictarán talleres dirigidos a adolescentes en Salta, Jujuy y la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de brindar herramientas que ayudan a detectar señales de violencia, prevenirla y brindar asesoramiento y asistencia.