Una Universidad Estatal de San Petersburgo llegó a la conclusión que un asteroide llamado Apofis 99942 podría impactar el planeta Tierra en el 2068. Aunque desde la NASA aseguraron que las probabilidades son de una en 250 mil.

Según estudios, el cuerpo celeste pasará cerca de la Tierra en los años 2029, 2044, 2051 y 2060. No obstante, para los científicos rusos, en el 2068 -dentro de 49 años- podría impactar a una velocidad cercana de 37 mil kilómetros por hora.

Apofis (conocido anteriormente por su designación provisional 2004 MN4) es un asteroide Atón, con una órbita próxima a la de la Tierra descubierto en diciembre de 2004, año en el que algunas observaciones indicaban una probabilidad relativamente alta de colisión con la Tierra (del 2,7 %) en el año 2029 y que luego fueron descartadas.

Según la NASA, Apofis no es tan peligroso como creen los científicos de San Petesburgo. Ellos creen que si bien existe la posibilidad de que choque contra el planeta, esta es una dentro de 250 mil. No imposible, pero algo muy cercano. Las condiciones que se deben dar para que suceda son altamente improbables.

