Casados con Hijos

El actor Marcelo De Bellis afirmó que "Casados con hijos" puede tener el mismo éxito en el Gran Rex que el que tuvo en televisión porque "tiene un lenguaje netamente teatral".



De Bellis sostuvo que entre los protagonistas de la sitcom hay "una gran sinergia, la química es genial" y se conocen "de memoria".



La serie que emitió Telefe entre 2005 y 2006 se estrenará el 12 de junio del próximo año en el Teatro Gran Rex con todos sus personajes principales, a excepción de la perra Violeta que interpretaba a "Fatiga", ya que murió en 2008, por lo que buscarán una mascota de similares características.



"El lenguaje de casados es netamente teatral, fijate que son seis personajes, una escenografía, todo guionado. Era teatro dentro de la televisión", precisó De Bellis en declaraciones al programa "A la mesa contentos", que conduce Daniela Lopilato por Unife TV, canal que se transmite por Streaming, pero que ya hizo el pedido al Enacom para que su señal sea incorporada en la grilla de televisión por cable al emitir 24 horas seguidas.



El actor de destacada trayectoria ratificó que estarán los seis actores principales: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, el propio De Bellis y Érica Rivas, más allá que esta última tenía dudas de sumarse por el guión "de tintes machista" que caracterizaba al programa.



Asimismo, aseguró que pese a lo que se pensaba no improvisaban durante la filmación y hacían "25 páginas seguidas del guión sin furcios".

Noticias relacionadas

Por otro lado consideró que el éxito que tuvo "Casados con Hijos" se debió a las primeras repeticiones de la temporada inicial, que luego derivaron en que hay una segunda temporada.



"La primera temporada pasó sin pena ni gloria, porque nos cambiaban de horario y la gente no se acostumbraba. El problema era que tenías a Marcelo Tinelli haciendo un programa de cuatro horas en El Trece y a Susana Giménez con otro de cuatro horas en Telefe. Recién al terminar la emisión se les ocurrió repetir la primera temporada en el verano y explotó", precisó.



En ese sentido, prosiguió: "En el verano me llamaron y me preguntaron si estaba para una segunda temporada y yo hasta ese momento no podía porque hacía ´Gladiadores de Pompeya con Andrea del Boca, pero no nos fue bien. Así que gracias a ese gran fracaso pude hacer la segunda temporada de ´Casados con Hjos´".