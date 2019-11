Inseguridad en Bernal

El viernes pasado una madre que llegaba a su casa con su hijo después de hacer las compras en su auto en su casa en Bernal, en Chiclana, entre Juncal y La Paz, fue sorprendida por tres delincuentes.

Sin reparar en los riesgos, el nene se lanzó a defender a su mamá de los malvivientes y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El pequeño forcejeó con los ladrones, uno de los hombres lo empujó y él cayó. Pero luego reincorporó y le dio una patada al ladrón.

Noticias relacionadas

Este domingo, vecinos de la zona explicaron que el barrio es " tierra de nadie" y solicitaron medidas para combatir la delincuencia.

"Esto parece tierra de nadie", advirtieron habitantes del barrio a TN y dijeron que en ese lugar la delincuencia aumenta día a día.

"Estamos angustiados, gran parte de nosotros fuimos víctimas de delitos. Pusimos cámaras, alarmas vecinales, creamos grupos de WhatsApp para estar alertas", explicó una de las mujeres en diálogo con el mismo medio.

"Estamos siempre a la expectativa, yo escucho una moto y tiemblo. Enseguida veo quién va arriba, su es un repartidor o alguien que te viene a robar", lamentaron.

Además, explicaron que ya llevaron a cabo varias marchas para pedir mayor seguridad pero que la situación no mejora y que proliferan los casos de "motochorros".