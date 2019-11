Oscar Gónzalez Oro, PH

Oscar Gónzalez Oro contó cómo logró aceptarse a sí mismo: “Mis hijos me ayudaron a salir del closet”.

El locutor compartió en Podemos Hablar un emotivo momento familiar al recordar el papel que cumplieron sus hijos en la aceptación de su orientación sexual.

"Yo no salí del placard; mis hijos rompieron la puerta del placard", comenzó. "En esa época, hacía Polémica en el Bar, el noticiero de América, radio a la mañana e iba y volvía a Pilar. Hasta que mi pareja, arquitecto, me dijo 'Te vas a matar un día, alquilemos un departamento en Recoleta'", comentó.

"Un día me llaman por teléfono y vienen a tomar un café. Yo estaba en la cama, mirando la tele, haciendo tiempo antes de ir a Polémica en el Bar. Uno se me sienta al lado, con un discurso muy bien preparado, lo habían ensayado", rememoró al hablar de sus hijos.

Gentileza Telefe

"Que sos un papá genial, que nos mimás, que nos das lo que precisamos, que estás muy presente, que sos muy generoso, que nos das mucho más de lo que nos merecemos... y con Sergio está todo bien. Relajate", comentó que le dijeron con naturalidad.

"Lloré de ahí hasta que llegué al canal. Lo llamé a Sergio, le conté y él también se puso a llorar como nunca en su vida". "Me facilitaron la vida, en verdad", añadió.

"Es una mezcla de admiración por ellos, felicitarme por cómo los criamos. Tiene que ver con lo que escucharon, vivieron, con una mente abierta", dijo.