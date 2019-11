Hinchas de River en el Monumental, NA

Más de ocho mil hinchas se reunieron este domingo a manifestar su apoyo y agradecimiento al plantel de River, en su regreso al estadio "Monumental" con la tristeza latente por la increíble derrota frente a Flamengo en la final de la Copa Libertadores.



En una autoconvocatoria que surgió a través de las redes sociales, los hinchas se dieron cita en el puente Ángel Labruna y llenaron la avenida Udaondo para recibir el micro que trasladó a la delegación "millonaria" desde el Aeroparque Jorge Newbery, donde finalmente arribó el vuelo privado que los trajo desde Lima.



El plantel que conduce Marcelo Gallardo aterrizó poco después de las 18:00 e ingresó al playón externo del Monumental casi una hora después con el micro, ante miles de hinchas que les dieron una bienvenida de fuegos artificiales, banderazos y canciones, para matizar el dolor por la derrota.



Las frases que se repitieron en varias de las banderas fueron "Gracias" y "gloria eterna" en consonancia con el mensaje de Gallardo post derrota, en el que pidió enmarcar su fructífero ciclo de cinco años, con 15 finales y diez títulos, incluidas dos Libertadores.

Los agradecimientos y las ovaciones más grandes de la tarde fueron para el Muñeco Gallardo y seguidamente hubo un gran reconocimiento para Javier Pinola y Enzo Pérez, figuras destacadas de la final.

La mayor emoción se dio cuando encabezados por Gallardo, todos los jugadores bajaron del micro e ingresaron a un corralito especialmente montado para meterse en el "corazón" de la caravana riverplatense.



El agradecimiento de los hinchas de River comenzó en el mismo hotel de concentración en Lima, donde en la salida de la delegación rumbo al aeropuerto hubo ovaciones para todos, principalmente para Gallardo.



Minutos antes del mediodía, la delegación millonaria con Marcelo Gallardo a la cabeza abandonó su lugar de concentración bajo un clima de apoyo por parte de los simpatizantes que todavía estaban en Lima.

Ahora, el plantel será licenciado hasta el martes y luego retornará a las prácticas de cara al duelo ante Newell s Old Boys en Rosario programado para el sábado a las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.