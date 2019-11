Los fines de semana traen una nueva propuesta al municipio de Merlo donde se puede disfrutar del cine con entradas totalmente libre y gratuita.

La cita es en el Parque de la Unidad Nacional, inaugurado por el intendente Gustavo Menéndez, un lugar único y bellísimo para todos los merlenses y vecinos de otros distritos, quienes los fines de semana pueden disfrutar de esta nueva propuesta.

Allí, una pantalla gigante y películas de primer nivel, son la cita a la cual muchísimos merlenses se acercan cada fin de semana.

El ciclo "Cine bajo el universo" está supervisado por el Polo Audiovisual de Merlo y semana a semana brinda largometrajes de interés general, para que todos tengan una nueva opción de ocio cerca de sus hogares.

En esta oportunidad, se proyectará Huellas, una película de Pablo Yotich. La cita es este domingo 24 de noviembre a partir de las 21hs en el ex Campo de Patos, Calle Real y 33 Orientales, Libertad, Merlo.

Allí, miles de personas ya pasaron por las diferentes ofertas lúdicas, de esparcimiento, recreación y deportes que las seis hectáreas del parque ofrece las veinticuatro horas del día libre y gratuitamente como derecho de cada uno de los vecinos del distrito.