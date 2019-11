Alumnos de la Escuela Modelo de San Juan se grabaron en un videoclip antisemita que causó repudio en las redes.



El video comienza con los chicos cantando "soy una chica nazi, en un mundo nazi, ellos viven en guetos, es fantástico". "Debes comportarte o morirás, imaginación, estás en nuestra nación", continúan mientras abren la puerta de un horno. Luego se muestran junto a una pileta, donde dicen: "Vamos judíos, vamos a los campos, no puedes ser discapacitado, ni homosexual".



Ante este hecho, la Dirección de Educación Privada de San Juan sumarió a las autoridades escolares y echaron a la docente que había pedido un video sobre las guerras mundiales. La profesora había quedado en el ojo de la polémica porque, lejos de retar a los alumnos, los calificó con un 9.

Your browser does not support the video element.

El Inadi emitió un comunicado donde explicó: "Estamos trabajando en acciones reparadoras y positivas para poder, desde la educación en la diversidad, construir valores que nos guíen como sociedad y deconstruir la naturalización de prácticas y discursos que nos llevan a la banalización o tratamiento inadecuado de temas tan sensibles como fue el flagelo del Holocausto".



"El racismo y la discriminación operan a través del discurso y las prácticas sociales, penetrando en el interior de las principales instituciones de la sociedad (escuelas, hospitales, empresas, medios de comunicación, entre otros), por ello es necesario trabajar para erradicar las lógicas discriminatorias, racistas y xenófobas de todos los ámbitos de nuestras instituciones", cerró.

Noticias relacionadas



"La profesora se muestra compungida y arrepentida por lo sucedido y con la necesidad de expresar a la sociedad sus disculpas. Comunicando que renuncia a su cargo", expresaron desde el colegio.



"Nos comunicamos con el presidente de la Asociación Israelita Leonardo Siere dónde expresamos nuestra disconformidad y repudio de todo lo expresado en dicho video. (También) nos disculpamos con el presidente de la Asociación Israelita y en su persona expresamos nuestro repudio por lo sucedido a toda la comunidad Judía", cerraron.