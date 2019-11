Luciana Salazar estuvo en el living de Susana Giménez junto con su hija Matilda, quien se mostró divertida en el estudio de televisión, jugando con un carrito y una pelota que había en la caja de juguetes que le prepararon en el programa.

“Siempre soñé que me iba a casar e iba a tener seis hijos, como mi tía”, dijo Luciana, haciendo referencia a Evangelina, la mujer de Palito Ortega. “A ella le encanta estar en el estudio, hace un rato vinimos y saludó a la tribuna”, señaló Salazar sobre su pequeña, que el 15 de diciembre cumple dos años.

“A Matilda ya la reconocen, yo la llevo a la plaza del barrio privado donde vivo, pero mi mamá la lleva a la plaza común y la reconocen, ella es súper dulce. Mi mamá es todo, me ayuda un montón”, dijo, y afirmó que le encantaría tener más hijos, “pero sola es complicado”. Salazar señaló: “Con pareja me encantaría. Tengo óvulos congelados y tengo cuatro embriones; me salieron todas nenas, no tengo ningún varón".

Susana logró que Salazar revelara ciertos detalles desconocidos. “Estoy conociendo gente pero trato de mantener mi vida privada”, aunque aseguró que ya no mira tanto el físico de los hombres y se mostró sorprendida que ahora se acercan a ella personas de menor edad: “Me bajó mucho el target, me escriben chicos de 30 para abajo, yo miraba gente más grande que yo, pero ahora me escriben chicos jovencitos, unos bombones”.