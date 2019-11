Andrea del Boca con Susana

Andrea del Boca y su abogado, Juan Pablo Fioribello, fueron los invitados de Susana Giménez en su programa del domingo pasado, días después de que la hija de la actriz, Anna Chiara, denunciara a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

“Ella me contaba cosas y yo las informaba. Ella no podía hacer las denuncias, por eso yo informaba al juez de familia. La Justicia de ese momento, estamos hablando de hace 12 años, era distinta a la actual. Un juez le prohibió verlo en el 2010, ella tenía nueve años. Fueron años muy duros y largos”, comenzó sobre la denuncia.



"Lo que aprendí en este tiempo con la maternidad es que uno tiene que preguntarse para qué y no por qué: hay situaciones que exceden a cualquier tipo de realidad, de entendimiento. La verdad que Anna necesitaba de una mamá todoterreno, una mamá fuerte y que la sostuviera”, dijo.



“Ella con cuatro años me lo contó y me lo dibujó. Se dibujó durmiendo al lado del padre y la novia de ese momento, desnudos, con todo lo que tiene un hombre y una mujer. Me dijo: ‘Espero tener 18 años porque ahí voy a ser yo y no vos para poder hablar’”, reveló.

“Ella declaró ante un juez ‘por favor no me lleven más a lo de mi papá, no quiero verlo’. Destruida, se agarraba de las paredes, cuentan los familiares, porque tenía terror. Ella dice en primera persona que la obligaba a darle besos en la boca hasta los ocho años y que la atemorizaba. Esto está contado por Anna en la denuncia”, aseveró su abogado.

Respecto a si sospechaba del padre de su hijo cuando salía con él, agregó: “No, porque estuve dos meses con él y no llegué a conocerlo. Lo que es también doloroso es que una mujer joven como Anna con 19 años sale a confesar su dolor y a hacer una denuncia en la Justicia, y cómo la reacción de algunas personas es denigrarla y tratarla de mentirosa”.



El abogado cerró: “La gente pregunta por qué (Anna) no lo dijo antes. Está destruida, tiene miedo. Hace poco fue a una obra de teatro y una persona de parte de este personaje la fue a buscar en persona a la salida y le dijo: ‘Cortémosla, decime cuánto querés pero no hagas la denuncia’. Comprando la voluntad de una nena… Es de locos lo que estamos diciendo”.

Anna Chiara realizó la denuncia presentando un escrito el jueves pasado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 43. Y estaría dispuesta a ratificar su acusación cuando la Justicia así lo determine.