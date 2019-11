Lionel Messi disfrutó de un día junto a su familia y su esposa, Antonela Roccuzzo, quien subió un video a las redes sociales mostrando el lado más tierno de su marido. La pareja optó por difundir una grabación con Mateo, el más pequeño de los tres hijos.

En esta ocasión se lo vio a Messi jugando con realizar un "Desafío" (Challenge) con una botella y la gracia consistía en sacársela a Ciro, justo cuando éste intentaba tomarla con sus manos. Cada arrebato de Lio provocaba una carcajada en el pequeño de un año, que lució un pijama, medias y una remera blanca con un animal de caricatura estampado.

“Tengo la suerte de que Thiago, que es el más grande, desde los tres años que tiene un grupo del cole muy grande. Son nueve o diez que se conocieron desde muy chiquitos. Son amigos por la amistad real. Ahora, de grandes, recién se están enterando de quién es el papá de Thiago o lo que hace. Pero en ese sentido estoy muy tranquilo porque sé que los amigos de Thiago son realmente porque lo sienten; y es así, porque Thiago los quiere mucho también. Sobre todo porque creo Thiago es muy inteligente y a pesar de la edad que tiene también sabe diferenciar esas cosas”, dijo Messi.

