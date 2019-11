Dos jóvenes fueron víctimas este sábado por la noche de un violento robo en un edificio de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.IMÁGENES SENSIBLES.



Las dos chicas de 19 y 22 años ingresaban a la torre ubicada en 1 de mayo al 1427 cuando fueron abordadas por un delincuente.

El hombre ingresó por la fuerza al hall del edificio y arrastró de los pelos a una de las jóvenes hasta la puerta. Acto seguido, le sacó el celular y comenzó a golpearla hasta que su amiga le entregó el suyo. Luego, huyó corriendo por la calle.

Your browser does not support the video element.

“Estamos muy preocupados en el vecindario porque ya muchas veces robaron en las esquinas, en las puertas de las casas y hasta se metieron en nuestra cochera”, dijo al diario santafesino El Litoral, el padre de una de las jóvenes asaltadas.



La violenta secuencia quedó registrada en la cámara de seguridad del edificio. Hasta el momento no su pudo identificar al agresor.