Mauricio Macri junto a Larreta, NA

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguraron este lunes la estación elevada Sáenz mientras avanza la construcción del Viaducto Belgrano Sur.



Los dirigentes se mostraron juntos en una de las últimas recorridas de Macri como presidente, a solo 15 días del traspaso de mando con Alberto Fernández.



"Teníamos una barrera que era la de estar aislados del mundo. Esto fortalece nuestros valores, estamos contentos de estar acá con un proceso de 12 años", comenzó el primer mandatario.

"El mundo está avances y necesitamos tomar el compromiso de hacer estos cambios. Dejamos bases en cada rincón del país que le permitirá al gobierno que viene seguir construyendo", dijo.

"Desde mi lugar seguiré en la oposición constructiva y responsable. No nos tenemos que resignar porque las cosas se pueden transformar", cerró.

Macri estuvo acompañado también por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y los obreros que participaron de la construcción llevada a cabo en Nueva Pompeya.



Según informaron fuentes oficiales en un comunicado, la nueva estación está preparada para recibir a "4.000 pasajeros por día" y cuenta con "dos andenes laterales con techos y refugios para que los vecinos esperen más cómodos y con dos accesos con boleterías, molinetes y baños, ascensores y escaleras mecánicas".