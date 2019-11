En el programa de Susana Giménez estuvieron Luciana Salazar y su hija Matilda. En una foto quedó al descubierto el gran parecido entre ambas.

La conductora dio a conocer las imágenes donde se la ve a ella de niña, casi a la misma edad de su hija hoy. Y Susana quedó boquiabierta. Sonrientes, con rasgos físicos muy similares, la mamá orgullosa celebró la comparación de las instantáneas.

Matilda, por cumplir dos años, y fue una de los invitados especiales del living de la diva. Allí, con un vestido impecable, el pequeño jugó con varios juguetes que preparó la producción para ello.

Mirá el video.