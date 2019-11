Andrea del Boca se sentó en el living de Susana Giménez para hablar de la denuncia judicial por abuso sexual agravado que presentó su hija, Anna Chiara, contra su padre, Ricardo Biasotti. La joven aseguró en un video que el empresario se acostaba desnudo con su novia junto a ella y el ciclo de Telefe mostró un fragmento del testimonio.

“¿O no te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo?”, acusa Anna Chiara en la grabación. Al volver al piso, Susana hizo una polémica pregunta a la actriz.

“Es muy impactante. Te da un odio, la verdad. Es inconcebible. ¿Vos nunca notaste cuando saliste con él que era medio desviado, loco?”, le consultó la conductora a Del Boca. “No, porque yo estuve nada más que dos meses. O sea, no llegué a conocerlo”, contestó la artista.