Entre Nicole Neumann y Mica Viciconte siempre hubo pica, pero hoy parece que un gesto de la novia de Fabián Cubero hizo revertir esa situación. En medio del escándalo, la rubia confesó que estaría dispuesta a tener un buen vínculo con ella.

La ex Combate aseguró: "Ojalá el día de mañana el tiempo acomode las cosas y estemos todos bien. Yo puedo hacer borrón y cuenta nueva como que nadie me dijo nunca nada y arrancar de cero, no tengo ningún problema. Por el bien de otras personas lo haría, no tengo ningún problema".

Mica se refirió a las veces que "atacó" a Nikita. "Tengo una personalidad que si me decís algo por atrás, voy a contestar. Primero porque si no contestás es ‘el que calla, otorga’… pero sí soy una persona que contesta. Obviamente tengo una cautelar, por esto calladita y no puedo decir nada. Pero sí hay cosas que me molestan y en las que tengo diferencias con Fabi porque él piensa de una manera, y quizás yo, siendo mujer, pienso de otra", agregó.