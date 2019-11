Carla Quevedo una de las protagonistas de la serie Monzón.

La actriz Carla Quevedo pasó un desagradable momento donde violaron su intimidad en un hotel 5 estrellas de Lujo en Cancún. Quevedo realizó un descargo en sus redes sociales al respecto.

La actriz denunció en las redes sociales que personal del hotel ingresó a su habitación cuando se estaba duchando desnuda, y que nadie le pidió perdón por el mal momento.

Fue un momento tenso para la actriz quien pidió que la empresa le de las disculpas por el mal momento que le hicieron pasar.

"Acabo de tener la peor experiencia de mi vida Entraron a mi cuarto sin permiso mientras me bañaba. Todavía nadie me pidió perdón y para colmo me trataron como delincuente", contó.

"Es la violación a mi intimidad más grande que viví. Una vergüenza absoluta. Y una atención pésima. Cinco estrellas y no llegan y a media", agregó.