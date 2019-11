Momentos de tensión se vivieron en vivo por CANAL 26 cuando transmitían un móvil con familiares de Marina, una mujer de 50 años que desapareció en el partido de San Isidro.

En pleno móvil los familiares recibieron un llamado de los supuestos secuestradores que exigían 1 millón de pesos a familiares para devolverla con vida.

"El último contacto con alguien y conexión de celular fue a la altura de Mc Donalds de Avenida Centenario, se dirigía a Recoleta para realizar un curso en la calle French y no llegó", explicaron familiares de la mujer.

Hasta el momento sólo se sabía que la mujer circulaba en un Honda FIT, color gris plata, con patente MDN 922, vestía una camisa oscura con flores, jean oscuro, crocs grises y anteojos.

Casi a las 13 horas, las informaciones cruzadas generaron un fuerte impacto y momentos de tensión. Finalmente, en horas de la tarde de este lunes 25 de noviembre, se conoció que Marina apareció en Mar del Plata, dando tranquilidad a toda su familia.