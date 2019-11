Horacio Corbacho, condenado a 45 años

Dos sacerdotes y un jardinero fueron condenados este mediodía luego de que se conociera la sentencia del juicio celebrado en Mendoza por abusos sexuales a niños sordomudos o hipoacúsicos en el Instituto Provolo.



El cura Horacio Corbacho fue condenado a 45 años, Nicola Corradi recibió una sentencia de 42 años y el jardinero Armando Gómez a 18 años.

Corbacho, de 59 años; Corradi, de 83 y nacionalidad italiana, y Gómez, de 57, llegaron al juicio como acusados de abusos de menores sordomudos e hipoacúsicos en centros educativos de La Plata y Mendoza gestionados por el Instituto Provolo.

Armando Gómez, ex jardinero condenado a 16 años

Corbacho había sido imputado por 16 hechos, mientras que a Corradi lo acusan por seis y a Gómez por otros seis, en una causa que tiene una decena de víctimas de entre 4 y 17 años de edad.

Nicola Corradi, cura condenado a 42 años

El juicio se había desarrollado desde el 5 de agosto pasado en de la Sala 6 del Fuero Penal Colegiado.



Se trata de la segunda condena por los abusos en el Instituto Provolo, ya que ya había sido sentenciado a diez años de prisión Jorge Bordón, un monaguillo que también trabajaba en el establecimiento y fue hallado culpable de once abusos.