Marina Silva Morbiducci, la mujer que era buscada desde el sábado cuando salió de su casa en Ingeniero Maschwitz, fue encontrada este lunes por la tarde en Mar del Plata.

La Policía Bonaerense comprobó que estaba alojada, en buen estado de salud, en un hotel céntrico de la ciudad balnearia. Néstor, su hermano, habló con Canal 26 y dio detalles de lo sucedido.

"Sé que la están conteniendo, que evidentemente está alterada", comenzó luego de aclarar que la mujer de 53 años no aceptó hablar ni con él, ni con su madre.

"Una de mis hermanas con un amigo están viajando para allá para traerla y poder hablar con ella para saber que pasó", detalló.

Más adelante, el hombre explicó que "ella gozaba de buena salud. Tiene su trabajo, su familia, a mi me llama mucho la atención". En ese marco, dijo que para él todo fue producto de un brote psicótico.

"Marina es una persona sensata, alegre, divertida y que piensa, por eso esto nos dejó con la boca abierta", expresó a Canal 26.